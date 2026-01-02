Минтруда сказало об изменениях в выплатах пенсий для этой категории белорусов

В стране с 1 января 2026 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве для государственных служащих. Это предусмотрено указом президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, согласно документу, предусматривается сохранение права на получение пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста, в период их работы. Указ был принят с целью закрепления единообразного подходе к выплате пенсий белорусам пенсионного возраста, которые и далее продолжают работать.