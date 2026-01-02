Ричмонд
Минтруда сказало об изменениях в выплатах пенсий для этой категории белорусов

Минтруда Беларуси сказало про изменения в выплатах пенсий — вот для кого.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало об изменениях в выплатах пенсий для этой категории белорусов. Подробности сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

В стране с 1 января 2026 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве для государственных служащих. Это предусмотрено указом президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, согласно документу, предусматривается сохранение права на получение пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста, в период их работы. Указ был принят с целью закрепления единообразного подходе к выплате пенсий белорусам пенсионного возраста, которые и далее продолжают работать.

В декабре 2025 года во время заседания четвертой сессии Совета Республики был одобрен проект закона «Об изменении законов по вопросам пенсионного обеспечения». Данный документ нужен для того, чтобы привести в соответствие нормы законодательства, регулирующего вопросы пенсионного обеспечения государственной службы. Так, он предусматривает внесение изменений в два закона. Это «О государственной службе» и «О прокуратуре Республики Беларусь».

Согласно новым нормам, предполагается приостановка выплаты пенсии за выслугу лет для государственных гражданских служащих в период их работы на государственной службе, по трудовому договору или в случае, если они являются ИП, адвокатами, осуществляют нотариальную деятельность.

В результате изменений, выплата пенсии за выслугу лет будет приостановлена до момента достижения пенсионером общеустановленного пенсионного возраста (для женщин это 58 лет, а для мужчин — 63 года). После достижения указанного возраста пенсия будет выплачиваться в полном объеме независимо от факта работы.

Тем временем Минтруда сказало, что каждый пятый белорусский пенсионер продолжает работать.

Кстати, Минтруда сообщило о семи новых должностях в Беларуси.

Ранее мы писали, что первая магнитная буря 2026-го ожидается в ночь на 3 января — что ждать белорусам.

