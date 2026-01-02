Восемнадцать домов расселили по программе реновации в Зюзино с 2021 года

«Переселение по программе реновации в районе Зюзино началось в 2021 году. Тогда москвичи начали переезжать в новостройки по адресам: улица Каховка, д. 23, корпус 5 и ул. Малая Юшуньская, д. 10, корпус 2. Сегодня количество жилых комплексов, переданных под заселение, достигло 11, а расселенных домов — 18. Более 1,3 тыс. семей, ранее проживавших в этих зданиях, переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.