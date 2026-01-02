Суд отказался взыскивать 15 млн с участника в схеме Долиной: что стала причиной

Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскать 15 млн рублей с одного из участников схемы по обману Ларисы Долиной, дроппера Александра Келдыбаева. В судебных материалах отмечено, что фигурант скончался еще до начала разбирательства, сообщает ТАСС.
«Из выписки по счету Келдыбаева следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной в размере 5 млн рублей, 27.06.2024 — 10 млн рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев умер», — сказано в соответствующих документах.
Из-за смерти дроппера судебное производство было прекращено в части предъявленных к нему требований. Изначально 15 млн рублей с него старалась взыскать прокуратура, объясняя свои намерения тем, что в действиях Келдыбаева были признаки необоснованного обогащения.
Напомним, Долина стала жертвой мошенников летом 2024 года. Она продала свою квартиру, а полученные денежные средства отдала злоумышленникам. Тогда суды оставили жилье за певицей, а покупательница осталась ни с чем. В 2025 году Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов и признал Полину Лурье законной владелицей жилья.