Суд отказался взыскивать 15 млн с участника в схеме Долиной: что стала причиной

Напомним, Долина стала жертвой мошенников летом 2024 года. Она продала свою квартиру, а полученные денежные средства отдала злоумышленникам. Тогда суды оставили жилье за певицей, а покупательница осталась ни с чем. В 2025 году Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов и признал Полину Лурье законной владелицей жилья.