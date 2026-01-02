Балет на льду «Лебединое озеро» покажут на катке ВДНХ

Балет на льду можно посмотреть с 3 по 8 января в 13:30 и 17:30, 9 января — в 17:30. В субботу, 10-го числа, в 13:30 и 17:30 на катке ВДНХ для зрителей проведут гала-шоу, в котором будет участвовать двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.