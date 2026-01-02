Ричмонд
Стало известно о самых проблемных категориях товаров в 2025 году

Озвучены две наиболее проблемные категории товаров за 2025 год.

Источник: Аргументы и факты

Самыми проблемными по нарушениям категориями товаров в прошлом году стали сыр и спортивное питание, сообщил в интервью ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Даже в, казалось бы, простых категориях результаты бывают неожиданными. В 2025 году массовые нарушения выявили именно в продукции, связанной с сыром», — отметил он.

В частности, в 45% образцов пиццы с сыром обнаружили неуказанные растительные жиры. Ещё серьёзнее ситуация с сыром с плесенью: 95% проверенных образцов не соответствовали обязательным требованиям, а в 35% нашли бактерии группы кишечной палочки.

«Для такого продукта фальсификация нетипична, но возникли серьёзные вопросы к чистоте производства и соблюдению технологий», — подчеркнул Протасов.

Второй тревожной категорией стало спортивное питание, особенно порошковый протеин, нарушения выявлены в 94% образцов. Основная проблема — недостоверная маркировка состава. Кроме того, выяснилось, что содержание белка в продуктах колеблется от 11% до 84%, что ставит под сомнение их ценность как источника протеина.

По словам главы Роскачества, это требует усиленного контроля в быстро растущей индустрии спортивного питания.

Ранее специалисты назвали 3 главные опасности, исходящие от живой ёлки дома.