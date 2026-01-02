Стало известно о самых проблемных категориях товаров в 2025 году

Второй тревожной категорией стало спортивное питание, особенно порошковый протеин, нарушения выявлены в 94% образцов. Основная проблема — недостоверная маркировка состава. Кроме того, выяснилось, что содержание белка в продуктах колеблется от 11% до 84%, что ставит под сомнение их ценность как источника протеина.