Госавтоинспекция проводит массовые рейды на дорогах в РТ на пьяных за рулем

Больше всего патрулей сейчас дежурит в местах, где в праздники традиционно много людей и машин: у торговых центров, возле развлекательных площадок и других популярных точек. В крупных городах нагрузка на дороги особенно выросла, поэтому там проверки проходят чаще всего.