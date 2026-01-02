В России повысился престиж профессии ученого

«Это создание таких специфических материалов, которые сами способны генерировать магнитное поле и реагировать на него при деформации. А соответственно, грубо говоря, они могут управляться этим магнитным полем, и из них можно делать “каркасы” для роста стволовых клеток путем управления микроимпульсом магнитных полей. Это проект наших аспирантов в рамках программы “Приоритет-2030”, которая дает нам необходимый ресурс. Безусловно, это инструмент вовлечения ребят в исследовательскую повестку, но самое главное, это инструмент для того, чтобы в 22−25 лет ребята поверили, что наука это не только интересная и захватывающая сфера деятельности, это еще и действительно материально обеспеченная и поддерживаемая государством область. Сейчас быть ученым перестало быть стыдно, это действительно вновь социально значимая сфера деятельности и самореализации», — отметил Демин.