Новый колледж появился в Беларуси с 1 января 2026 года

В Беларуси заработал новый колледж с начала 2026.

Источник: Комсомольская правда

Новый колледж появился в Беларуси с 1 января 2026 года. Подробности сообщили в телеграм-канале Министерства внутренних дел.

«Пополнение в ряду учебных заведений МВД!» — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2026 года, согласно указу президента Беларуси Александра Лукашенко (подробнее мы писали здесь), заработал «Колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь». И отметили, что в 2026 будет осуществлен первый набор на обучение по программе среднего специального образования по специальности «Правовое обеспечение общественной безопасности» с присвоением квалификации «юрист».

В Беларуси заработал новый колледж с начала 2026. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.

В МВД уточнили, что срок обучения в колледже составит 1 год и 10 месяцев на базе общего среднего образования. И заметили, что технические средства обучения, современная учебно-материальная база, а также высококвалифицированный преподавательский состав дадут возможность подготовить на высоком уровне молодых специалистов для различных подразделений органов внутренних дел.

Тем временем Минобразования изменило требования к дистанционному обучению в Беларуси.

Кстати, новая модель «учись и работай» для студентов официально вводится в Беларуси.

А еще мы собрали, что изменится для водителей в Беларуси в 2026: увеличатся штрафы ГАИ, платная парковка для электромобилей, снятие льготы с гибридных авто, изъятие машин должников.

