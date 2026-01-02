Новый колледж появился в Беларуси с 1 января 2026 года. Подробности сообщили в телеграм-канале Министерства внутренних дел.
«Пополнение в ряду учебных заведений МВД!» — сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что с 1 января 2026 года, согласно указу президента Беларуси Александра Лукашенко (подробнее мы писали здесь), заработал «Колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь». И отметили, что в 2026 будет осуществлен первый набор на обучение по программе среднего специального образования по специальности «Правовое обеспечение общественной безопасности» с присвоением квалификации «юрист».
В Беларуси заработал новый колледж с начала 2026. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
В МВД уточнили, что срок обучения в колледже составит 1 год и 10 месяцев на базе общего среднего образования. И заметили, что технические средства обучения, современная учебно-материальная база, а также высококвалифицированный преподавательский состав дадут возможность подготовить на высоком уровне молодых специалистов для различных подразделений органов внутренних дел.
