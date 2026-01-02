Новый колледж появился в Беларуси с 1 января 2026 года

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2026 года, согласно указу президента Беларуси Александра Лукашенко (подробнее мы писали здесь), заработал «Колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь». И отметили, что в 2026 будет осуществлен первый набор на обучение по программе среднего специального образования по специальности «Правовое обеспечение общественной безопасности» с присвоением квалификации «юрист».