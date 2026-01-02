Крымский оператор связи устранил последствия масштабной кибератаки

После крупной кибератаки на критически важную инфраструктуру компания «СимСтар» полностью устранила последствия. Из-за атаки крымские пользователи остались без интернета накануне новогодних праздников.
По информации службы кибербезопасности оператора, враждебную акцию заранее спланировала и осуществила одна из украинских хакерских группировок.
Но уже в 13:00 1-го января связь удалось полностью восстановить для более чем 2500 клиентов.
— Работа по устранению последствий продолжается круглосуточно, пока все сегменты сети полностью не вернутся к стабильной работе, — добавили в пресс-службе.