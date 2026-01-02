Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В первый день 2026 года в Узбекистане родились 1815 малышей — Минздрав

Vaib.uz (Узбекистан. 2 января). Пока страна отдыхала после новогодней ночи, в роддомах Узбекистана было по-настоящему жарко: 1 января 2026 года на свет появились 1815 детей. Об этом сообщил Минздрав.

Источник: Vaib.Uz

Это не самый рекордный показатель последних лет, но цифра впечатляет. Для сравнения: в 2021 году было зарегистрировано 1644 новорожденных, в 2022 году — 2316, в 2023 году — 2155, в 2024 году — 1859, а в 2025 году — 1641 ребенок.

Среди новорожденных этого года — 894 девочки и 921 мальчик. Больше всего малышей появились на свет в Сурхандарьинской области — 243 ребенка.

Не обошлось и без особенных историй: среди новогодних малышей — 17 близнецов. Среди них 15 двойняшек, одна тройня и одна четверня, всего — 37 детей.

Статистика по регионам.

Ферганская область — 216 детей.

Наманганская область — 194.

Кашкадарьинская область — 191.

Самаркандская область — 191.

Андижанская область — 157.

Ташкент — 143.

Ташкентская область — 129.

Бухарская область — 85.

Джизакская область — 76.

Хорезмская область — 65.

Навоийская область — 55.

Каракалпакстан — 41.

Сырдарьинская область — 29.

Таким образом, новый год для сотен семей начался с самого главного подарка — появления новой жизни. Пожелаем всем новорожденным здоровья, а их родителям — терпения, сил и как можно больше счастливых бессонных ночей.