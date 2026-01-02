В первый день 2026 года в Узбекистане родились 1815 малышей — Минздрав

Это не самый рекордный показатель последних лет, но цифра впечатляет. Для сравнения: в 2021 году было зарегистрировано 1644 новорожденных, в 2022 году — 2316, в 2023 году — 2155, в 2024 году — 1859, а в 2025 году — 1641 ребенок.
Среди новорожденных этого года — 894 девочки и 921 мальчик. Больше всего малышей появились на свет в Сурхандарьинской области — 243 ребенка.
Не обошлось и без особенных историй: среди новогодних малышей — 17 близнецов. Среди них 15 двойняшек, одна тройня и одна четверня, всего — 37 детей.
Статистика по регионам.
Ферганская область — 216 детей.
Наманганская область — 194.
Кашкадарьинская область — 191.
Самаркандская область — 191.
Андижанская область — 157.
Ташкент — 143.
Ташкентская область — 129.
Бухарская область — 85.
Джизакская область — 76.
Хорезмская область — 65.
Навоийская область — 55.
Каракалпакстан — 41.
Сырдарьинская область — 29.
Таким образом, новый год для сотен семей начался с самого главного подарка — появления новой жизни. Пожелаем всем новорожденным здоровья, а их родителям — терпения, сил и как можно больше счастливых бессонных ночей.