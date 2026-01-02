Ричмонд
В аэропортах Кубани задерживаются около 40 рейсов

В аэропортах Краснодарского края на утро 2 января на вылет и прилет задержано почти 40 авиарейсов, следует из данных онлайн-табло.

Источник: Коммерсантъ

Наибольшее число задержек зафиксировано в международном аэропорту Сочи, где ожидают отправления 14 самолетов, в том числе по направлениям Анталья, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород и Москва, еще 18 рейсов задерживаются на прилет.

В аэропорту Краснодара задержаны два рейса на вылет и три — на прилет, а в аэропорту Геленджика отложен вылет одного самолета из Москвы.

Ранее, 1 января, Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика в целях обеспечения безопасности.