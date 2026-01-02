Ричмонд
Жители Молдовы рванули на отдых в Европу: На Леушенской таможне — огромные очереди

Пограничная полиция рекомендует выбирать другие КПП.

Источник: Комсомольская правда

На пограничном пункте Леушены, на молдо-румынской границе, наблюдается интенсивное движение на выезде из Республики Молдова, сообщает Пограничная полиция.

Рекомендуют выбирать другие пункты пересечения границы — Леова, Костешты или Кахул.

Для получения актуальной информации о ситуации на дорогах и других подробностей — официальная страница Пограничной полиции border.gov.md/index.php/camere-web или можно позвонить на «зеленую линию» +373 22 259 717.

Фото: Пограничная полиция РМ.

