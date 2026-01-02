Жители Молдовы рванули на отдых в Европу: На Леушенской таможне — огромные очереди

На пограничном пункте Леушены, на молдо-румынской границе, наблюдается интенсивное движение на выезде из Республики Молдова, сообщает Пограничная полиция.
Рекомендуют выбирать другие пункты пересечения границы — Леова, Костешты или Кахул.
Для получения актуальной информации о ситуации на дорогах и других подробностей — официальная страница Пограничной полиции border.gov.md/index.php/camere-web или можно позвонить на «зеленую линию» +373 22 259 717.
Фото: Пограничная полиция РМ.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Утраты года: Великий композитор Евгений Дога, врач Георгий Палади, давший жизни нескольким поколениям, легенда отечественной эстрады Маргарета Ивануш — кого еще потеряла Молдова в 2025 году.
Молдова проводила в последний путь известных людей (далее…).
«Я тоже был в списке»: Бывший работник молдавской фермы, где скармливали тела людей свиньям, заявил, что мог стать следующей жертвой — он работал у подозреваемого 10 месяцев за еду и алкоголь.
Следствие по делу о пропаже людей в селе Берёзки началось 23 декабря и быстро перешло к версии умышленных убийств (далее…).
За 5 лет правления Санду экономика ушла на дно, реформа юстиции провалилась, а страна приобрела новых врагов: За что британцы назвали президентку Молдовы «Человеком года».
О чём не рассказала президент Молдовы на итоговой пресс-конференции (далее…).