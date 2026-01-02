В Башкирии в 2025 году перевыполнили план по восстановлению лесов

В Башкирии по итогам 2025 года выполнили и даже превысили плановые показатели нацпроекта «Экология» в части восстановления лесов. Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики, задачу удалось перевыполнить на 4% при стопроцентном плане.
За прошедший год на территории региона удалось воссоздать лесные насаждения на площади, превышающей 14 тысяч гектаров. При этом объем вырубки леса за тот же период составил 13,4 тысячи гектаров, что говорит о положительном балансе. Наиболее масштабные работы проводились в Зилаирском, Учалинском, Нуримановском и Баймакском районах.
Также в рамках проекта в лесных питомниках вырастили огромное количество молодых деревьев — более 48,5 миллионов сеянцев и саженцев. Из них 3,6 миллиона были подготовлены по современной технологии с закрытой корневой системой, что повышает их приживаемость. Для этого в республике задействовали 66 теплиц и 65 специальных питомников.
На будущий год уже запланировано дальнейшее развитие этой отрасли. В 2026 году в Башкирии построят новый тепличный комплекс, который позволит дополнительно выращивать 1,2 миллиона сеянцев ежегодно.
