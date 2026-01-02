В Башкирии в 2025 году перевыполнили план по восстановлению лесов

Также в рамках проекта в лесных питомниках вырастили огромное количество молодых деревьев — более 48,5 миллионов сеянцев и саженцев. Из них 3,6 миллиона были подготовлены по современной технологии с закрытой корневой системой, что повышает их приживаемость. Для этого в республике задействовали 66 теплиц и 65 специальных питомников.