Опять скрипит протертое кресло

На вас наконец обратили внимание. Как-то совершенно внезапно сообщество HR-специалистов заговорило о новом тренде в трудовых отношениях, который назвали чудным словом «гостворкинг» (от англ. ghost worker — «призрачный работник»). Можно не пугаться, под этим мудреным определением скрывается банальный протиратель штанов и имитатор бурной деятельности. Поглядишь на такого со стороны — работа кипит, но если спросить с него результат, то можно сразу готовиться выслушать длиннющий монолог о том, почему отчеты не сданы, план горит, половины отдела на месте нет, но вот он конкретно в этом не виноват. И сделать с таким господином особо ничего нельзя, ведь он всегда на посту и распорядок не нарушает.
Разумеется, такие люди существовали во все времена. Зачем упахиваться, если можно спихнуть работу на другого и получать зарплату? Однако чем старше становится наша цивилизация, тем активнее растет количество таких людей. Население и глобальная экономика растут, а значит, новым гражданам вскоре понадобится работа. А откуда ее взять? Всех в сферу услуг не определишь, но и тяжелым физическим трудом готов заниматься далеко не каждый. Так и рождаются должности, вся суть которых в перекладывании бумажек да ведении бесед у офисного кулера.
При этом быстро развивающаяся сфера искусственного интеллекта грозит положение только усугубить. Спихивая рутинные задачи на услужливую нейросеть, такой «гостворкер» рискует вообще потерять всякую связь с реальной ситуацией и превратиться в банальное передаточное звено между источником данных и машиной. Ну, а что, получил табличку с цифрами, загнал ее в модуль ИИ, получил обработанные числа и составил отчет (хорошо, если сам). Вполне естественно, что если спросить такого товарища, чем же он занимался, то внятный ответ получить будет крайне затруднительно.
Что с этим всем делать? Потихоньку перестраиваться. К работодателям должно прийти понимание, что раздувание штатов в условиях стремительного технического прогресса будет неминуемо вести к увеличению количества таких вот «гостворкеров», собирающих бессмысленные совещания и бесконечно пересылающих друг другу письма, полные бизнес-сленга, но без грамма смысла. Хотите платить им? Пожалуйста. Но не удивляйтесь потом, что реально работает кто-то один.