Опять скрипит протертое кресло

На вас наконец обратили внимание. Как-то совершенно внезапно сообщество HR-специалистов заговорило о новом тренде в трудовых отношениях, который назвали чудным словом «гостворкинг» (от англ. ghost worker — «призрачный работник»). Можно не пугаться, под этим мудреным определением скрывается банальный протиратель штанов и имитатор бурной деятельности. Поглядишь на такого со стороны — работа кипит, но если спросить с него результат, то можно сразу готовиться выслушать длиннющий монолог о том, почему отчеты не сданы, план горит, половины отдела на месте нет, но вот он конкретно в этом не виноват. И сделать с таким господином особо ничего нельзя, ведь он всегда на посту и распорядок не нарушает.