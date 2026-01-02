«Добрые подарки» — в добрые руки

В канун Нового года в столице открылась необычная торговая точка — благотворительный магазин «Добрые подарки». Инициатором проекта стала основатель и руководитель творческой мастерской АНО «Бабушкин клубок» Ольга Копытова. В необычном магазине будут представлены такие же необычные товары — качественные изделия ручной работы, созданные людьми с инвалидностью, пенсионерами и подопечными различных благотворительных организаций города.
Магазин поменяет жизнь.
Новый благотворительный магазин, расположенный около станции метро «Сходненская», станет постоянной площадкой для реализации социальных инициатив. Выручка от каждой продажи будет направлена на поддержку фондов и социально незащищенных категорий граждан.
Как сообщила «ВМ» Ольга Копытова, основной ассортимент магазина составят праздничные наборы и изделия ручной работы, изготовленные в мастерской пенсионерами и людьми с инвалидностью.
— В преддверии новогодних праздников у нас представлен широкий выбор подарков: от свечей и открыток до вязаных и шитых символов наступающего года, украшений и аксессуаров. Все выполнено на высоком профессиональном уровне. Это подтверждают крупные московские компании, которые на протяжении нескольких лет заказывают у нас новогодние наборы для своих сотрудников и клиентов, — рассказала Ольга Копытова.
Кроме изделий «Бабушкиного клубка», в новом магазине будут представлены работы более десяти благотворительных фондов. Ассортимент товаров планируется расширить.
Идея стала реальностью.
Организаторы нового благотворительного магазина «Добрые подарки» признаются, что мысль о создании постоянного магазина существовала давно: ведь главная проблема — реализация изделий, долгое время ограничивалась лишь редкими ярмарками и сезонными корпоративными заказами.
— Наша задача — дать возможность пенсионерам и людям с инвалидностью зарабатывать на своем творчестве. Благодаря помощи создателя уникальной экосистемы Алексея Верклова, поддерживающего культурные и креативные проекты и поверившего в наш проект, у подопечных появилась возможность регулярно создавать и продавать свои работы, — подчеркивает Копытова.
Мастер-классы создадут атмосферу праздника.
Работу магазина будут поддерживать творческие мастер-классы и продажи премиальных сортов чая и кофе от одноименного бутика. На изготовлении напитков также задействованы пенсионеры и люди с инвалидностью. Гостям предложат как свежесваренные напитки, так и наборы для их приготовления дома.
Мастер-классы проведут во время новогодних каникул подопечные инклюзивной мастерской «Бабушкин клубок», которая является социальной составляющей проекта.
Итак, АНО «Бабушкин клубок» предлагает всем желающим окунуться в атмосферу праздника и посетить мастер-классы, которые пройдут в магазине «Добрые подарки».
Гости мастер-классов смогут создать своими руками неповторимые новогодние сувениры, сделать уютные вещи для домашнего интерьера и провести свободное время в теплой, праздничной обстановке. И дети, и взрослые найдут здесь занятие по душе!