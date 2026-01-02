«Добрые подарки» — в добрые руки

— В преддверии новогодних праздников у нас представлен широкий выбор подарков: от свечей и открыток до вязаных и шитых символов наступающего года, украшений и аксессуаров. Все выполнено на высоком профессиональном уровне. Это подтверждают крупные московские компании, которые на протяжении нескольких лет заказывают у нас новогодние наборы для своих сотрудников и клиентов, — рассказала Ольга Копытова.