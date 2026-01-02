Ричмонд
Поезд Деда Мороза будет принимать посетителей в Москве 2 и 3 января

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву, в столице состав будет в течение двух дней. Об этом передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с Киевского вокзала.

Источник: Агентство «Москва»

Путешествие Деда Мороза началось 19 ноября 2025 года во Владивостоке и завершится 11 января 2026 года в Великом Устюге. Всего Дед Мороз побывает в 70 городах.

В Москве желающие смогут встретиться с Дедом Морозом, Снегурочкой и их сказочными помощниками на Киевском вокзале. Во время стоянки поезда можно будет принять участие в праздничной программе, подготовленной профессиональными артистами и аниматорами, посмотреть, как устроена кабина паровоза и подбросить угля в топку.

Кроме того, гостям предложат попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане, приобрести сувениры в вагоне-лавке, отправить послание Деду Морозу, сфотографироваться на фоне сказочного поезда или в фото-купе.

Для обладателей билетов в поезд волшебника запланирована отдельная программа, включающая встречу с главным зимним волшебником в поезде, квест и чаепитие или спектакль в вагоне-кукольном театре.

Вечером 3 января поезд отправится в путешествие по городам, следующая остановка на станции «Великие Луки».