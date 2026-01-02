Поезд Деда Мороза будет принимать посетителей в Москве 2 и 3 января

В Москве желающие смогут встретиться с Дедом Морозом, Снегурочкой и их сказочными помощниками на Киевском вокзале. Во время стоянки поезда можно будет принять участие в праздничной программе, подготовленной профессиональными артистами и аниматорами, посмотреть, как устроена кабина паровоза и подбросить угля в топку.