По улицам Тюмени проедется новогодний автобус с оркестром

«3 января, наш любимый “ДедМоробус” вновь отправится в праздничное турне. Приходите, он очень-очень ждет встречи с вами!», — сообщили в мэрии. Там уточнили, что автобус будет курсировать по городу в первой половине дня и днем, делая короткие остановки для общения с детьми и взрослыми, а также для фотосессий.