Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По улицам Тюмени проедется новогодний автобус с оркестром

По улицам Тюмени 3 января проедет праздничный автобус «ДедМоробус». Об этом сообщили в городской администрации. Сказочный транспорт сделает как минимум четыре остановки в разных районах, чтобы горожане могли лично встретиться с новогодними персонажами.

Оркестр на колесах — ежегодная новогодняя традиция в Тюмени.

По улицам Тюмени 3 января проедет праздничный автобус «ДедМоробус». Об этом сообщили в городской администрации. Сказочный транспорт сделает как минимум четыре остановки в разных районах, чтобы горожане могли лично встретиться с новогодними персонажами.

«3 января, наш любимый “ДедМоробус” вновь отправится в праздничное турне. Приходите, он очень-очень ждет встречи с вами!», — сообщили в мэрии. Там уточнили, что автобус будет курсировать по городу в первой половине дня и днем, делая короткие остановки для общения с детьми и взрослыми, а также для фотосессий.

Согласно опубликованному графику, первая остановка «ДедМоробуса» запланирована в 11:30 в сквере Льва Ровнина. Затем автобус прибудет на площадь 400‑летия Тюмени в 12:50. Третья точка маршрута — площадка у Тюменского цирка в 14:00. Завершить турне организаторы намерены повторным визитом на площадь 400‑летия Тюмени в 15:15.

«ДедМоробус» — это праздничный автобус, который превращается в сказочную «резиденцию» Деда Мороза на колесах. Жители города смогут насладиться атмосферой праздника благодаря выступлениям Деда Мороза и Тюменского духового оркестра под управлением дирижера Тимура Бахрова. Музыканты исполнят популярные мелодии и новогодние хиты.