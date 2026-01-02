Леденящие душу преступления: громкие убийства в ХМАО в 2025 году

В ноябре суд Лянтора арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве собственного брата. Во время ссоры он ударил родственника ножом в шею. После этого обвиняемый замыл кровь в квартире и вывез тело вместе с вещами погибшего в лес. Позже он попытался покинуть регион. Раскрыть преступление удалось после обращения сожительницы погибшего, заявившей о его исчезновении. Тело было найдено на следующий день.