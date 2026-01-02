Леденящие душу преступления: громкие убийства в ХМАО в 2025 году

Силовики в прошлом году задержали несколько югорчан обвиняемых в жестоких расправах.
В 2025 году в Югре произошло несколько резонансных убийств, которые шокировали жителей округа своей жестокостью. В регионе фиксировались преступления, совершенные в семейных конфликтах, из корыстных мотивов и после бытовых ссор. Подробнее — в подборке URA.RU.
Убил мать гирей и отправился на лечение.
Суд отправил на принудительное лечение югорчанина,
В августе суд в Пыть-Яхе вынес решение по делу об убийстве 67-летней женщины. По данным следствия, обвиняемый ночью нанес матери смертельные удары 16-килограммовой гирей в квартире на улице 30 лет Победы. Рядом с телом был обнаружен погибший кот. Мужчина ранее состоял на учете, суд направил его на принудительное лечение.
Ножевое убийство ради восьми миллионов.
В сентябре в дачном поселке «Речник» в Сургуте трое злоумышленников убили мужчину, рассчитывая завладеть восемью миллионами рублей. Они убедили потерпевшего, что могут обменять иностранную валюту по выгодному курсу. На встрече мужчину многократно ударили ножом, после чего скрылись за границей. Подозреваемых задержали, уголовное дело направлено в окружной суд с квалификациями «разбой» и «убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору».
Поножовщина после ссоры.
Мужчина устроил поножовщину после ссоры с соседями.
В том же месяце в Сургуте 36-летний мужчина после конфликта с соседями вернулся домой, взял два кухонных ножа и вновь пришел в квартиру. Он убил 54-летнего хозяина жилья и 20-летнюю девушку, а также ранил 24-летнего гостя. После нападения подозреваемый попытался скрыться, но был задержан по горячим следам.
Спрятал тело убитого брата.
В ноябре суд Лянтора арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве собственного брата. Во время ссоры он ударил родственника ножом в шею. После этого обвиняемый замыл кровь в квартире и вывез тело вместе с вещами погибшего в лес. Позже он попытался покинуть регион. Раскрыть преступление удалось после обращения сожительницы погибшего, заявившей о его исчезновении. Тело было найдено на следующий день.
Женщины с подростком расправились со знакомой.
Силовики задержали троих женщин и 15-летнего подростка по подозрению в жестоком убийстве знакомой.
В феврале в Югре трое женщин в возрасте 35, 49 и 60 лет, а также 15-летний подросток, по версии следствия, решили убить свою знакомую после ссоры. Потерпевшую 1986 года рождения избивали руками, ногами и подручными предметами. Женщина скончалась на месте. Всем фигурантам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью.