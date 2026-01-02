Терминалы крупного банка Беларуси не будут принимать наличные с 3 января. Подробности рассказали в пресс-службе «Приорбанка».
В банке отметили, что в 2025 году проводилась активная работа, связанная с установкой нового оборудования и демонтажем старого. В 2026 году намерены и далее продолжить обновлять парк устройств самообслуживания, о чем будут информировать клиентов.
«А пока обращаем внимание, что в платежно-справочных терминалах с 3 января 2026 года будут доступны только безналичные платежи», — обратили внимание в пресс-службе.
«Также для пополнения карт через ЕРИП вы можете воспользоваться услугами Белпочты», — отметили в банке.
