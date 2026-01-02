Ричмонд
Терминалы крупного банка Беларуси не будут принимать наличные с 3 января

В Беларуси терминалы крупного банка перестанут принимать наличные с 3 января — вот почему.

Источник: Комсомольская правда

Терминалы крупного банка Беларуси не будут принимать наличные с 3 января. Подробности рассказали в пресс-службе «Приорбанка».

В банке отметили, что в 2025 году проводилась активная работа, связанная с установкой нового оборудования и демонтажем старого. В 2026 году намерены и далее продолжить обновлять парк устройств самообслуживания, о чем будут информировать клиентов.

«А пока обращаем внимание, что в платежно-справочных терминалах с 3 января 2026 года будут доступны только безналичные платежи», — обратили внимание в пресс-службе.

И уточнили, что пополнить карты белорусы смогут через банкоматы-ресайклеры, в которых стали доступны пополнение платежных карт Visa и Masterсard через PAY-сервисы (Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и др.), которые установлены на мобильных устройствах.

«Также для пополнения карт через ЕРИП вы можете воспользоваться услугами Белпочты», — отметили в банке.

Тем временем МНС сказало, для кого из белорусов ставка подоходного налога для увеличилась на 1%.

Ранее Нацбанк показал новый знак белорусского рубля, за который заплатят 3000 рублей.

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в январе 2026 года: «Будет много снега и теплее нормы».