Овечкин влез в драку с игроками «Оттавы», заступившись за белоруса Протаса

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях в матче чемпионата НХЛ «Оттаве Сенаторз» со счетом 3:4.
«Вашингтон» повел в первом периоде после точных броском Тома Уилсона и Дилана Строма. На этом же отрезке матча защитник «Оттавы» Артем Зуб подставил подножку белорусскому форварду «Кэпиталз» Алексею Протасу и тот упал, врезавшись в борт. За Алексея заступился Стром, а затем в потасовку влез и Александр Овечкин. В итоге Зуб получил два малых штрафа за грубую игру и подножку, а Стром — две минуты за удар клюшкой. Протас покинул площадку и отправился в раздевалку. Но повреждение оказалось незначительным и Алексей вернулся на лед.
Сохранить преимущество гости не сумели. Во втором периоде Ник Дженсен и Ридли Грейг сравняли счет, а в третьем Давид Перрон вывел хозяев вперед — 3:2.
За четыре минуты до конца третьего периода Протас точным кистевым броском сравнял счет — 3:3. Белорус продлил свою результативную серию до пяти игр: 4 гола и 4 передачи. Всего в чемпионате он уже набрал 31 (16+15) очко в 41 матче.
Однако хозяева еще до сирены сумели забить победную шайбу, благодаря усилиям Фабиана Зеттерлунда — 4:3. Овечкин результативных баллов не набрал.
