Овечкин влез в драку с игроками «Оттавы», заступившись за белоруса Протаса

«Вашингтон» повел в первом периоде после точных броском Тома Уилсона и Дилана Строма. На этом же отрезке матча защитник «Оттавы» Артем Зуб подставил подножку белорусскому форварду «Кэпиталз» Алексею Протасу и тот упал, врезавшись в борт. За Алексея заступился Стром, а затем в потасовку влез и Александр Овечкин. В итоге Зуб получил два малых штрафа за грубую игру и подножку, а Стром — две минуты за удар клюшкой. Протас покинул площадку и отправился в раздевалку. Но повреждение оказалось незначительным и Алексей вернулся на лед.