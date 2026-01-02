Обновленный пермский стадион «Юность» открыл сезон массовых катаний

«Массовое фигурное катание. Расписание сессии в субботу-воскресенье, а также в праздничные дни со 2 января по 11 января 2026 года с 12:00 — 14:00, с 14:00−16:00, 16:00−17:00 (технический перерыв), с 17:00−19:00, с 19:00−21:00. Стоимость билета для взрослого составляет 350 рублей, детского для детей до 10 лет — 200 рублей. Приобрести билеты можно в кассе спорткомплекса и онлайн», — сообщается на сайте «Юности».