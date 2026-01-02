Собянин рассказал о планах развития московского кинокластера в 2026 году

«Итоги года — это десятки успешных проектов и миллионы зрителей. А для города — время большой работы над инфраструктурой, чтобы лучшие фильмы снимали в Москве. Кинопарк “Москино”: Площадь выросла почти в два раза — до 356 га. Появились новые масштабные локации: “Современная Москва”, “Провинциальные города Европы”, “Рейхстаг”, “Москва времен конструктивизма”, “Города Ближнего и Среднего Востока”, “Русский средневековый город”. В 2025 году здесь сняли 100 проектов, парк посетили более 500 тыс. человек», — написал мэр.
Кинозавод «Москино»: Ключевая площадка высокотехнологичного кинопроизводства. В 2025 году открылись два новых павильона, включая комплекс для съемок с транспортом и студию с крупнейшим в России LED-экраном (площадь свыше 300 кв. м). Сняты сериалы «Склиф» и «Тайный город». Киностудия Горького: Идет модернизация, общая площадь вырастет до 100 тыс. кв. м. Уже построены производственно-павильонный комплекс, центр костюма и реквизита, отреконструирован кинозал «Горький холл» на 300 мест. Выпущен фильм «Письмо Деду Морозу», в разработке — более 20 проектов.
Кинотеатры «Москино»: Сеть выросла до 20 кинотеатров. В 2025 году показано более 290 новинок, включая 69 российских премьер. Количество зрителей выросло на 22%. Киноплатформа «Москино»: Аудитория выросла на 145% — около 3,1 млн пользователей. Международное сотрудничество: Подписаны соглашения с кинокомиссиями Египта, Мексики, Бразилии и Турции. Кластер представил Россию на ведущих мировых площадках.