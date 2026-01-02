Собянин рассказал о планах развития московского кинокластера в 2026 году

«Итоги года — это десятки успешных проектов и миллионы зрителей. А для города — время большой работы над инфраструктурой, чтобы лучшие фильмы снимали в Москве. Кинопарк “Москино”: Площадь выросла почти в два раза — до 356 га. Появились новые масштабные локации: “Современная Москва”, “Провинциальные города Европы”, “Рейхстаг”, “Москва времен конструктивизма”, “Города Ближнего и Среднего Востока”, “Русский средневековый город”. В 2025 году здесь сняли 100 проектов, парк посетили более 500 тыс. человек», — написал мэр.