Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности

В столичном регионе на первую пятницу января объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за приближающейся метели. Соответствующее предупреждение распространил Гидрометцентр России.

В Москве и Московской области с 13:00 до 21:00 2 января будет действовать «жёлтый» уровень опасности. Прогнозируются метель и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Ночью небо будет покрыто облаками с прояснениями, осадков практически не ожидается. Температура воздуха в городе составит −17…-15°, в Подмосковье — от −19 до −14°.

Днём облачность сохранится, пройдёт снег, а в отдельных районах возможна метель. Столбики термометров поднимутся до −9…-7° в столице и до −12…-7° в области. Ветер будет дуть с южных направлений со скоростью 6−11 м/с, днём местами усиляясь до 15 м/с. На дорогах прогнозируется гололедица.

Ранее сообщалось, что в результате сильного снегопада как минимум 59 тысяч человек в Адыгее остались без электроснабжения, поскольку непогода повредила сети сразу в нескольких районах. Для ускорения восстановления работ в регионе увеличат количество аварийных бригад, дополнительно привлекая специалистов из других областей.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.