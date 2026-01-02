В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области с 13:00 до 21:00 2 января будет действовать «жёлтый» уровень опасности. Прогнозируются метель и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Ночью небо будет покрыто облаками с прояснениями, осадков практически не ожидается. Температура воздуха в городе составит −17…-15°, в Подмосковье — от −19 до −14°.