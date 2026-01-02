Юрист рассказал, что можно делать при звонке от начальника в праздники

Российские граждане, имеющие нормированный график, не являющиеся сотрудниками правоохранительных органов или экстренных служб, могут не отвечать на звонки от начальства в период праздников. Об этом сообщил юрист Олег Зернов.
«Праздничные дни являются временем отдыха для работников согласно статье 107 Трудового кодекса РФ, следовательно, работодатель не вправе требовать от них исполнения трудовых обязанностей, в том числе дистанционно», — приводит его слова РИА Новости.
Таким образом, если входящий телефонный звонок от шефа будет оставлен без ответа, это не может считаться правонарушением.
Однако в указанном правиле есть исключения для работников с ненормированным графиком. Зернов отметил, что в первую очередь исключение касается сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.
Ранее доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов отметил, что оплата труда в выходные и праздничные дни проводится как минимум в двойном размере, или работник может просить дополнительный выходной.