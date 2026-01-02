Ричмонд
Полиция Владивостока проверила магазин из-за сообщения об игровых автоматах

Подобные проверки проводятся регулярно для пресечения нелегальной деятельности.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Владивостока провели внеплановую проверку магазина на улице Черемуховой после того, как в социальных сетях появилась публикация об установке там игрового автомата. Проверка показала, что информация не соответствует действительности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

В ходе осмотра помещения правоохранители не обнаружили никаких игровых или игорных автоматов. На месте находится лишь автоматизированная система для приема платежей, так называемая киберкасса. Для ее монтажа и эксплуатации, в отличие от игрового оборудования, не требуется получения специальных разрешительных документов.

Таким образом, сообщение в сети оказалось ложным. Фактов нарушения законодательства об игорной деятельности сотрудниками полиции не выявлено. Подобные проверки проводятся регулярно для пресечения возможной нелегальной деятельности.