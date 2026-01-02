Ричмонд
Посол Боровик: Россиян в зоне конфликта на камбоджийско-таиландской границе нет

Глава российской дипмиссии призвал отказаться от посещения зоны конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на подписание Камбоджей и Таиландом совместного заявления, обозначившего режим прекращения огня на границе, посол Российской Федерации в Камбодже призвал россиян отказаться от посещения провинций, затронутых военным противостоянием.

В интервью KP.RU Анатолий Боровик сообщил также, что до настоящего времени в российскую дипмиссию в Пномпене не поступала информация о гражданах РФ, находящихся в зоне конфликта.

— Мы держим этот вопрос на контроле, находимся в постоянном контакте с соответствующими органами Камбоджи. Действует телефон «горячей линии», по которому можно сообщить о чрезвычайной ситуации, в которой оказались наши соотечественники. В случае необходимости мы окажем помощь в рамках наших полномочий.

Посол также подтвердил, что в эвакуации из Камбоджи российских дипломатов и членов их семей необходимости нет.

— Мы работаем в штатном режиме, предприняты все нужные меры по обеспечению безопасности персонала. — заверил Боровик.

