Российские управленцы признали, что часто перерабатывают и задерживаются

Руководители редко называют переработки проблемой — чаще они воспринимают их как неизбежную плату за результат и рост. «Когда человек жалуется на переработки, мне приходит на ум две вещи — либо задача неструктурирована, либо человек некомпетентен. Может быть и то и другое. — прокомментировала Маргарита Датская, президент Бизнес-школы АМИ. — В целом мне не нравится, когда говорят, что задача сложная, невыполнимая. Переработки допустимы. А в растущих отраслях они неизбежны».