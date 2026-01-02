Ричмонд
Посольство РФ в Камбодже призвало россиян отказаться от поездок в районы конфликта

Посол Боровик: Российские туристы должны отказать от посещения провинций, затронутых камбоджийско-таиландским конфликтом.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Нового года в рамках 3-й специальной встречи Генерального пограничного комитета Таиланд и Камбоджа подписали совместное заявление, согласно которому вводится режим прекращения огня.

Как рассказал KP.RU посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик, затяжной конфликт между Таиландом и Камбоджей длится с 1960-х гг. Он связан с пограничной территорией, на которой расположен буддийский храм Преахвихеа.

Несмотря на режим прекращения огня, глава российской дипмиссии в камбоджийской столице призвал российских туристов и проживающих в регионе Юго-Восточной Азии граждан нашей страны отказаться от посещения провинций, затронутых конфликтом. Он также рекомендовал внимательно следить за сообщениями российских посольств и официальными сводками камбоджийских органов власти.

Боровик также сообщил, что до настоящего времени информация о российских гражданах, находящихся в зоне военного противостояния, в возглавляемое им посольство не поступала.

— Мы держим этот вопрос на контроле, находимся в постоянном контакте с соответствующими органами Камбоджи. — заверил дипломат.

