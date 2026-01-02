Спикер челябинского ЗСО Гербер испытал зимнюю трассу М-12. Фото

Олег Гербер отправился с семьей во Владимирскую область.
Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер на машине добрался до Владимирской области. Свои впечатления от трассы М-12 он опубликовал в соцсетях.
«Летом по М-12 уже ездил, и это путешествие очень впечатлило. Качество трассы — просто великолепное. Ну вот теперь зима. Если никуда не торопиться, ехать аккуратно, то вполне себе даже!», — написал Гербер на своей странице в «ВКонтакте».
По словам спикера ЗСО, во Владимирскую область он приехал с семьей на все новогодние каникулы. По пути заехали за родственниками в Шереметьево и не спеша добрались до места назначения.
«Дорога — настоящая фантастика! Мощнейший инфраструктурный проект! Путешествовать по России можно. И даже нужно! И даже зимой!», — отметил Гербер.
