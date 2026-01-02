Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спикер челябинского ЗСО Гербер испытал зимнюю трассу М-12. Фото

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер на машине добрался до Владимирской области. Свои впечатления от трассы М-12 он опубликовал в соцсетях.

Олег Гербер отправился с семьей во Владимирскую область.

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер на машине добрался до Владимирской области. Свои впечатления от трассы М-12 он опубликовал в соцсетях.

«Летом по М-12 уже ездил, и это путешествие очень впечатлило. Качество трассы — просто великолепное. Ну вот теперь зима. Если никуда не торопиться, ехать аккуратно, то вполне себе даже!», — написал Гербер на своей странице в «ВКонтакте».

По словам спикера ЗСО, во Владимирскую область он приехал с семьей на все новогодние каникулы. По пути заехали за родственниками в Шереметьево и не спеша добрались до места назначения.

«Дорога — настоящая фантастика! Мощнейший инфраструктурный проект! Путешествовать по России можно. И даже нужно! И даже зимой!», — отметил Гербер.

Олег Гербер отправился в путешествие Олег Гербер отправился в путешествие Олег Гербер отправился в путешествие.