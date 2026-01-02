Кататься на коньках научат в парке «Останкино» в рамках проекта «Зима в Москве»

Занятия подойдут для детей от 10 до 18 лет и взрослых старше 18 лет. Они рассчитаны на разный уровень подготовки и актуальны как для начинающих спортсменов, так и для тех, кто уже уверенно стоит на коньках. Занятия проходят по средам, четвергам и воскресеньям. Детей ждут с 19:00 до 20:00, а взрослых — с 20:30 до 21:30. Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию. С 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года у проекта «Мой спортивный район» каникулы, тренировки в этот период проводиться не будут. Занятия возобновятся с 12 января, а в парке «Останкино» первая тренировка после новогодних каникул пройдет 13 января 2026 года.