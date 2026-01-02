Замглавы Запорожской области Зинченко арестован по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко, указано в картотеке на сайте инстанции.
Чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Зинченко был задержан 19 декабря, а уже на следующий день ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 февраля.
Следствие настаивало на аресте, указав, что подозреваемый может оказывать давление на свидетелей и других участников процесса. Сам Зинченко в суде заявил, что не собирается скрываться, и просил назначить домашний арест или запрет определённых действий. Его адвокаты утверждают, что доказательств его причастности к преступлению нет.
В данный момент официальная страница Зинченко на сайте правительства Запорожской области недоступна.
Ранее стало известно, что суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия и перевел под домашний арест бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова по делу о мошенничестве.