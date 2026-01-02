Замглавы Запорожской области Зинченко арестован по делу о мошенничестве

Следствие настаивало на аресте, указав, что подозреваемый может оказывать давление на свидетелей и других участников процесса. Сам Зинченко в суде заявил, что не собирается скрываться, и просил назначить домашний арест или запрет определённых действий. Его адвокаты утверждают, что доказательств его причастности к преступлению нет.