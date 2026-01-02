В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил пешехода

Под Аксаем в 00:54 2 января произошло трагическое происшествие на железной дороге. Как сообщили в МБУ АР «УПЧС» Аксайского района, на 10201 км Северо-Кавказской железной дороги, на территории Аксайского городского поселения, пассажирский поезд № 084С «Адлер — Москва» совершил наезд на мужчину-пешехода. Обстоятельства, при которых человек оказался на путях, в настоящий момент устанавливаются.