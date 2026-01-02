В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил пешехода

Под Аксаем в 00:54 2 января произошло трагическое происшествие на железной дороге. Как сообщили в МБУ АР «УПЧС» Аксайского района, на 10201 км Северо-Кавказской железной дороги, на территории Аксайского городского поселения, пассажирский поезд № 084С «Адлер — Москва» совершил наезд на мужчину-пешехода. Обстоятельства, при которых человек оказался на путях, в настоящий момент устанавливаются.
К сожалению, несмотря на оперативный вызов экстренных служб, спасти пострадавшего не удалось. Мужчина, предположительно 40 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
На место происшествия незамедлительно выехали бригада скорой помощи из Ростова-на-Дону и сотрудники линейного отдела МВД России на железнодорожном транспорте. Сейчас движение по железнодорожному перегону уже восстановлено.
