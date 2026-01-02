Ричмонд
Даже за 10 млн рублей: Петросян сказал «нет» новогодним корпоративам

Известный юморист Евгений Петросян принял решение не участвовать в новогодних корпоративных мероприятиях в этом году. Артист отклонил даже весьма щедрые предложения, достигавшие 10 миллионов рублей, объяснив свой выбор заботой о здоровье и нежеланием работать в ночное время в заведениях.

Как сообщает Mash, 80-летний Евгений Ваганович получил кучу предложений, но ни одно его не зацепило, даже при очень хороших деньгах. Легендарный юморист не хочет размениваться на то, что ему неинтересно, а корпоративы — это точно не его тема. Сейчас Петросян выступает в основном на небольших площадках, но к своему юбилею решил устроить грандиозный сольный концерт в Кремле. А в остальное время он предпочитает быть с близкими и следить за своим самочувствием.

Ранее супруга 80-летнего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вышла на связь из стен медицинского учреждения в день рождения именитого артиста. Она поделилась с подписчиками весьма тревожными вестями.

