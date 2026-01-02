Даже за 10 млн рублей: Петросян сказал «нет» новогодним корпоративам

Как сообщает Mash, 80-летний Евгений Ваганович получил кучу предложений, но ни одно его не зацепило, даже при очень хороших деньгах. Легендарный юморист не хочет размениваться на то, что ему неинтересно, а корпоративы — это точно не его тема. Сейчас Петросян выступает в основном на небольших площадках, но к своему юбилею решил устроить грандиозный сольный концерт в Кремле. А в остальное время он предпочитает быть с близкими и следить за своим самочувствием.