В екатеринбургском роддоме младенцев выписывают в костюмах Деда Мороза. Фото

В Екатеринбургском перинатальном центре новорожденных младенцев выписывают домой в новогодних костюмах Деда Мороза. Эта традиция в роддоме существует не первый год, сообщает свердловский минздрав.

Вместо привычного конверта родители получают яркие новогодние костюмы для своих малышей.

«Выписка малыша в столь знаменательный период — на стыке двух лет — это прекрасный повод подарить родителям двойную радость. Мы хотим, чтобы этот день стал для них не просто началом новой главы, а символом обновления, новых надежд и незабываемых впечатлений, связанных с появлением их крохи», — цитирует telegram-канал «Здоровье уральцев» слова главврача перинатального центра Ольги Ксенофонтовой.

Как видно на фото, младенцев наряжают в новогодние мантии с белой опушкой и в красные колпачки. Такие необычные подарки в новогодние каникулы, по прогнозам акушеров, получат несколько десятков семей.

В новогоднюю ночь в Свердловской области родились 11 детей, из них пять мальчиков и шесть девочек. Самый первым младенец появился на свет практически под бой курантов, в 00.10. Он стал третьим ребенком в семье.

Они подойдут и мальчикам, и девочкам Дарить малышам новогодние костюмы — давняя традиция роддома В новогоднюю ночь в Свердловской области родилось 11 малышей Счастливые родители уносят свой самый главный «подарок» домой Мантии расшиты снежинками Первый появился практически под бой курантов Костюмы выглядят очень нарядными.