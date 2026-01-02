В екатеринбургском роддоме младенцев выписывают в костюмах Деда Мороза. Фото

«Выписка малыша в столь знаменательный период — на стыке двух лет — это прекрасный повод подарить родителям двойную радость. Мы хотим, чтобы этот день стал для них не просто началом новой главы, а символом обновления, новых надежд и незабываемых впечатлений, связанных с появлением их крохи», — цитирует telegram-канал «Здоровье уральцев» слова главврача перинатального центра Ольги Ксенофонтовой.