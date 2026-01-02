День бенгальских огней и катания на санках: какие праздники отмечают 3 января 2026

3 января в мире отмечают День соломинки для коктейлей.
3 января во всем мире отмечают несколько ярких праздников. В России в это время катаются на санках, а в других странах поздравляют с Днем бенгальских огней и появлением соломинки для коктейлей. Православные 3 января вспоминают святителя Петра и Прокопия Вятского. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.
Праздники в России 3 января.
День катания на санках.
День катания на санках — неофициальный праздник.
3 января ежегодно в России отмечают неофициальный праздник — День катания на санках. Его появление связано с древними традициями зимних гуляний на Руси. В старину крестьяне использовали возки, сажали в них всю семью и скатывались с пригорков или обрывов вдоль речных берегов. В деревнях популярной рождественской забавой считалась «кража» лошадей у соседей: так обеспечивали себе возможность всю ночь разъезжать на санях.
Родиной спортивного катания на санях считается швейцарский курортный город Санкт-Мориц. В середине XIX века владелец одного из местных отелей переделал почтовые сани для спуска с гор и организовал среди постояльцев соревнования на скорость.
Международные праздники 3 января.
День здоровья души и тела.
Этот неофициальный праздник учрежден с целью привлечь внимание к важности заботы как о физическом здоровье, так и о психическом благополучии. Точная информация о том, кто выступил инициатором Международного дня здоровья души и тела, отсутствует. Известно лишь, что впервые он был отмечен в англоязычных странах и несколько лет назад получил распространение по всему миру.
В этот день организуют программы, направленные на улучшение самочувствия: коллективные спортивные занятия, сеансы медитации, обучающие мастер-классы по уходу за собой, а также лекции, посвященные различным методам укрепления здоровья.
День соломинки для коктейлей.
Соломинку придумал Марвин Стоун.
Первый образец искусственной коктейльной соломинки был создан американским предпринимателем Марвином Стоуном, владельцем фабрики по производству бумажных мундштуков для сигарет. Согласно описаниям, однажды он пил коктейль через соломинку из ржи, однако ее волокна расщепились и застряли у него между зубами. После этого Стоун взял полоску бумаги, промазал ее край клеем по всей длине, плотно намотал на карандаш спиралью, а затем снял сформировавшуюся трубочку.
3 января 1888 года Марвин Стоун получил патент на питьевую соломинку. Уже к 1890 году выпуск соломинок превратился в основной вид предпринимательской деятельности Стоуна. Автоматизированное оборудование для производства бумажных соломинок появилось лишь в 1906 году.
День бенгальских искр и гирляндных огней.
Бенгальские огни появились в Южной Азии.
Первые бенгальские огни появились в V-VI веках на территории Южной Азии, в области Бенгалии, откуда впоследствии произошло их название. В то время языки пламени и вспышки искр применялись жрецами во время религиозных обрядов. Для того чтобы сочетать визуальные эффекты огня с громким звуком, в состав специальной смеси начинали вводить различные химические компоненты, в том числе измельченное железо.
К началу VIII века, путем многочисленных экспериментов, мастерам в Бенгалии удалось получить пламя разных оттенков — зеленого, голубого и желтого, а также увеличить продолжительность горения. Это изобретение быстро получило распространение по азиатскому региону и стало известно под названием «бенгальский огонь» — по наименованию провинции, где его впервые начали использовать.
В XVI веке купцы завезли бенгальские огни из Индии в Европу. Там они практически сразу обрели статус развлекательного средства: с их помощью создавали световые картины, освещали театральные подмостки и оформляли декорации.
В Россию бенгальские огни пришли при Петре I. 20 декабря 1699 года царь издал указ «О праздновании Нового года», которым утвердил традицию «увеселительных огней» — с фейерверками, стрельбой в воздух, римскими свечами и бенгальскими огнями.
День женщин в рок-н-ролле.
Праздник приурочен к чествованию женщин, ставших первопроходцами в жанре рок-музыки. Его возникновение связано с событием 3 января 1987 года, когда Арета Франклин первой среди женщин была включена в авторитетный Зал славы рок-н-ролла.
Главная задача праздника — подчеркнуть значимость вклада женщин в развитие музыкальной индустрии и стимулировать интерес к творчеству среди новых поколений музыкантов. В этот день проводятся концерты, тематические выставки и лекции, посвященные выдающимся женщинам в мире музыки.
Православные праздники 3 января.
День памяти святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца.
В этот день православные посещают церковь.
Святитель Петр происходил с Волыни, из семьи благочестивых родителей Феодора и Евпраксии. В 12 лет он поступил в монастырь, где успешно освоил богословские и книжные науки и с особым усердием нес монастырские послушания. В 1308 году константинопольский патриарх Афанасий возвел Петра на Русскую митрополичью кафедру.
В 1325 году, по просьбе великого князя Иоанна Даниловича Калиты, митрополит Петр перенес свою кафедру из Владимира в Москву. Этот шаг имел ключевое значение для дальнейшего развития и объединения Русской земли. Святитель Петр, как отмечают церковные предания, предвидел освобождение Руси от татаро-монгольского ига и будущее возвышение Москвы как общерусского центра.
По его благословению в Московском Кремле в августе 1326 года был заложен Успенский собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. В качестве предстоятеля Русской Церкви святитель Петр последовательно утверждал православное учение, боролся с ересями и налагал церковные прещения на еретиков. Для духовного наставления паствы он неоднократно обращался к верующим с письменными посланиями.
Митрополит Петр скончался 21 декабря 1326 года. Его тело было погребено в Успенском соборе в заранее приготовленном им каменном саркофаге. В 1339 году, при митрополите Феогносте, святитель Петр был причислен к лику святых. Перенесение мощей святителя состоялось в 1472 и 1479 годах. В память об этих событиях установлены праздничные дни: 5 октября и 24 августа.
День памяти Прокопия Вятского.
Прокопий Вятский появился на свет в 1578 году в семье крестьян. В 12 лет он пережил удар молнии и вел себя как безумный. Родители доставили его в Успенский Трифонов монастырь, где его исцелили.
В юные годы Прокопий обладал особым даром: ему приписывали способность предсказывать будущие события, предвидеть развитие болезней и выздоровление, а также заранее предупреждать о возможных пожарах и иных бедствиях. Отмечалось, что он заранее назвал и дату собственной кончины.
В народе Прокопий Вятский получил известность как юродивый святой. Считалось, что молитвенное обращение к нему помогает оградиться от болезней, несчастий и стихийных бедствий.
Народный праздник 3 января — Петр Полукорм (Прокопьев день).
В этот день на Руси было принято готовить кисель.
На Руси этот день называли Полукормом. К началу января, как правило, уже была израсходована примерно половина заготовленных на зиму кормов для скота. В этот день крестьяне осматривали хлева и овины, оценивали, достаточно ли заготовлено сена и соломы до весны, перебирали и ворошили зерно, стараясь избавиться от мышей.
Особая роль отводилась девушкам: они тщательно мыли полы, собирали рассыпавшееся зерно и готовили из него постный колобок и кисель. Все обряды совершались в полной тишине, поскольку считалось, что строгое соблюдение установленных действий приносит благополучие и удачу. Девушкам, следовавшим традиции, это сулило удачное замужество.
Одновременно начинались приготовления к Рождеству: проводилась генеральная уборка, мылись полы, тщательно очищались углы дома.
Кто родился 3 января.
Флоренс Пью — британская актриса;Мэл Гибсон — американский и австралийский актер, режиссер, сценарист и продюсер;Александр Половцев — советский и российский актер;Джон Пол Джонс (настоящее имя — Джон Ричард Болдуин) — британский музыкант-мультиинструменталист, музыкальный продюсер;Михаэль Шумахер — немецкий автогонщик, многократный рекордсмен и чемпион «Формулы-1»;Григорий Мкртчян — советский хоккеист и тренер, олимпийский чемпион;Нинель Крутова — советская спортсменка, многократная чемпионка СССР.
Кто отмечает именины 3 декабря.
Мужчины: Алексей, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Макар, Николай.
Женщины: Татьяна, Фекла, Анна.