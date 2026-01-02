День бенгальских огней и катания на санках: какие праздники отмечают 3 января 2026

Этот неофициальный праздник учрежден с целью привлечь внимание к важности заботы как о физическом здоровье, так и о психическом благополучии. Точная информация о том, кто выступил инициатором Международного дня здоровья души и тела, отсутствует. Известно лишь, что впервые он был отмечен в англоязычных странах и несколько лет назад получил распространение по всему миру.