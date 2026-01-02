Ричмонд
В Саратове временно закрыли аэропорт

Аэропорт Саратова временно остановил прием рейсов. В городе введен план «Ковер». Авиагавань не принимает и не выпускает воздушные суда. Об этом сообщила Росавиация.

Срочная новость.

