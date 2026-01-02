Отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу на Рождество

О произошедшем стало известно после того, как ученица пятого класса доверилась своей школьной учительнице и рассказала ей о случившемся. Мать девочки, которая сама служит в полиции, после этого подала официальное заявление в правоохранительные органы.
По данному факту было немедленно возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан 29 декабря и сейчас находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное тюремное заключение.
Ранее сообщалось, что во французском городе Брест 58-летний мужчина годами насиловал свою 33-летнюю дочь. В результате она родила ему троих детей. Выяснилось, что на протяжении многих лет он также систематически насиловал своего 11-летнего сына и принуждал к этому свою дочь. Об этом стало известно после того, как один из детей обратился за помощью в социальные службы.
