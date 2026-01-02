Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый телеканал появился в Беларуси

«Белтелеком» сказал про новый телеканал, который появился в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Новый телеканал появился в Беларуси. Подробности рассказали в телеграм-канале организации «Белтелеком».

С 30 декабря 2025 года в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala появился новый телеканал, который работает в тестовом режиме. Это канал viju TV1000 Драма (53-я кнопка). Он транслирует зарубежные сериалы.

Кстати, первая магнитная буря 2026-го ожидается в ночь на 3 января — что ждать белорусам.

Тем временем гипермаркет и 12-этажное офисное здание построят на месте бывшей фабрики «Сукно» у метро в центре Минска.

Вместе с тем Белстат посчитал, чем на выходных занимается 91% женщин и только 42% мужчин в Беларуси.