Новый телеканал появился в Беларуси. Подробности рассказали в телеграм-канале организации «Белтелеком».
С 30 декабря 2025 года в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala появился новый телеканал, который работает в тестовом режиме. Это канал viju TV1000 Драма (53-я кнопка). Он транслирует зарубежные сериалы.
