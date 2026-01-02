ФНС инициировала банкротство омского перевозчика через арбитраж

В последний рабочий день прошлого года, 30 декабря, областной Арбитражный суд принял заявление межрайонной налоговой инспекции № 7 с требованием признания несостоятельным ООО «Автотранспортное предприятие № 1». Владелец этого ООО — Виктор Шмачилин.
Рассматривать дело уже в 2026 году будет судья Ольга Базанова. ООО «АТП № 1» зарегистрировано 1 июня 2005 года, оно ведет грузовые и пассажирские перевозки.
У гендиректора и единственного учредителя ООО Виктор Шмачилин имел ранее разбирательства с правоохранителями. В 2021 году его в связи с истечением срока давности освободили от уголовной ответственности за уклонение от уплаты НДС. Эпизод имел место в 2013−15 годах.
В 2022 году против Шмачилина как руководителя «АТП № 1» возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, далее перевозчик погасил долг, до суда дело не дошло. В прошлом году летом трудовая инспекция выдала ему же предписание о необходимости погасить долг «АТП № 1» по зарплате сотрудников.
Ранее мы писали, что суд признал банкротом стройфирму «Капиталстрой».