ФНС инициировала банкротство омского перевозчика через арбитраж

В 2022 году против Шмачилина как руководителя «АТП № 1» возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, далее перевозчик погасил долг, до суда дело не дошло. В прошлом году летом трудовая инспекция выдала ему же предписание о необходимости погасить долг «АТП № 1» по зарплате сотрудников.