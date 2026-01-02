Эксперт Текутьева: биогаз может стать альтернативным источником энергии в ДФО

По словам Текутьевой, вся органика может служить сырьем для биогазовых установок. «Газ может получаться и биологическим способом, не только природный газ может быть. В рамках биогазовых установок мы можем получать биогаз, который также является источником энергии. Например, установка биогазовой станции на свинокомплексе в Приморском крае может покрыть до 80% его энергопотребления и решить проблему утилизации навоза. Биогазовая энергетика может стать важным элементом устойчивого развития Дальнего Востока, особенно в сочетании с возобновляемой энергией — солнце, ветер», — пояснила она.