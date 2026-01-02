Стало известно об отказе Петросяна выступать на корпоративах

«Легенда отечественного стендапа не хочет тратить время на неинтересные проекты — корпоративы как раз не входят в его приоритеты», — пишет telegram-канал Mash. Петросян, которому недавно исполнилось 80 лет, сейчас очень избирательно подходит к своей работе. Он предпочитает беречь силы и здоровье, избегая ночных выступлений в развлекательных заведениях. Для артиста важнее провести время с семьей и сосредоточиться на крупных творческих проектах.