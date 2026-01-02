Стало известно об отказе Петросяна выступать на корпоративах

Петросян отказался от ночных выступлений, чтобы беречь свое здоровье.
Известный юморист Евгений Петросян отказался от всех предложений выступить на новогодних корпоративах. Даже гонорары в размере 10 миллионов рублей не заставили артиста изменить свое решение. Об этом сообщает telegram-канал.
«Легенда отечественного стендапа не хочет тратить время на неинтересные проекты — корпоративы как раз не входят в его приоритеты», — пишет telegram-канал Mash. Петросян, которому недавно исполнилось 80 лет, сейчас очень избирательно подходит к своей работе. Он предпочитает беречь силы и здоровье, избегая ночных выступлений в развлекательных заведениях. Для артиста важнее провести время с семьей и сосредоточиться на крупных творческих проектах.
Единственным исключением в его графике станет большой сольный концерт в Кремлевском дворце, приуроченный к юбилею. Это выступление станет главным событием в его текущей творческой деятельности. На остальные предложения Петросян отвечает отказом, предпочитая личный комфорт и самочувствие.
Ранее сообщалось, что новогодние корпоративы остаются одним из самых прибыльных источников дохода для артистов: гонорары звезд доходят до 25−27 миллионов рублей, а выступления расписаны на весь декабрь. На этом фоне некоторые исполнители, как Игорь Николаев, из ‑за снижения спроса были вынуждены уменьшать расценки вдвое, тогда как другие, включая Григория Лепса и Надежду Кадышеву, напротив, поднимали цены на частные концерты.