Стало известно об отказе Петросяна выступать на корпоративах

Известный юморист Евгений Петросян отказался от всех предложений выступить на новогодних корпоративах. Даже гонорары в размере 10 миллионов рублей не заставили артиста изменить свое решение. Об этом сообщает telegram-канал.

Петросян отказался от ночных выступлений, чтобы беречь свое здоровье.

«Легенда отечественного стендапа не хочет тратить время на неинтересные проекты — корпоративы как раз не входят в его приоритеты», — пишет telegram-канал Mash. Петросян, которому недавно исполнилось 80 лет, сейчас очень избирательно подходит к своей работе. Он предпочитает беречь силы и здоровье, избегая ночных выступлений в развлекательных заведениях. Для артиста важнее провести время с семьей и сосредоточиться на крупных творческих проектах.

Единственным исключением в его графике станет большой сольный концерт в Кремлевском дворце, приуроченный к юбилею. Это выступление станет главным событием в его текущей творческой деятельности. На остальные предложения Петросян отвечает отказом, предпочитая личный комфорт и самочувствие.

Ранее сообщалось, что новогодние корпоративы остаются одним из самых прибыльных источников дохода для артистов: гонорары звезд доходят до 25−27 миллионов рублей, а выступления расписаны на весь декабрь. На этом фоне некоторые исполнители, как Игорь Николаев, из ‑за снижения спроса были вынуждены уменьшать расценки вдвое, тогда как другие, включая Григория Лепса и Надежду Кадышеву, напротив, поднимали цены на частные концерты.