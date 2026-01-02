В Кургане капитально отремонтируют аэродром за 1,7 млрд рублей

Капремонт будет выполнен за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта». Об этом ранее говорил губернатора Вадим Шумков во время своей прямой линии. Он уточнил, что регион получит 1,7 миллиарда рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Кургана. Капремонт станет следующим этапом развития воздушной гавани после завершения ремонта здания терминала. Работы начнутся в I квартале 2026 года после проведения открытого конкурса и определения подрядной организации с последующим заключением контракта. Проведение капремонта поверхности перрона позволит повысить уровень авиационной безопасности, способствует увеличению пропускной способности аэропорта.