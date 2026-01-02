В Кургане капитально отремонтируют аэродром за 1,7 млрд рублей

Проект по ремонту аэродрома прошел контроль Главгосэкспертизы.
В Кургане проведут капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, во время которого придется приостановить работу воздушной гавани региона. «Аэропроект» получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на разработанную проектную документации на проведение капитального ремонта аэродрома «Курган», сообщает проектная компания.
«Проектной документацией предусматривается проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП) длиной 2601 м, перрона с объединением мест стоянок воздушных судов площадью 56,6 тыс. кв. м, рулежной дорожки РД-1, а также вспомогательных сооружений. Проведение строительно-монтажных работ планируется в период 2026—2028 годов», — указано на сайте компании «Аэропроект».
Капремонт будет выполнен за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта». Об этом ранее говорил губернатора Вадим Шумков во время своей прямой линии. Он уточнил, что регион получит 1,7 миллиарда рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Кургана. Капремонт станет следующим этапом развития воздушной гавани после завершения ремонта здания терминала. Работы начнутся в I квартале 2026 года после проведения открытого конкурса и определения подрядной организации с последующим заключением контракта. Проведение капремонта поверхности перрона позволит повысить уровень авиационной безопасности, способствует увеличению пропускной способности аэропорта.