Чернышенко исполнил мечту 15-летней девочки в рамках «Елки желаний»

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 15-летней Ладаславы Тырдовой из Перми в рамках акции «Елка желаний», сообщили в пресс-службе правительства.
Девочка попросила хоккейный шлем. Чернышенко организовал Ладаславе встречу с советским и российским хоккеистом, олимпийским чемпионом Валерием Каменским.
В московском дворце спорта «Мегаспорт» подростку вручили шлем, а также форму Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Всероссийская акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные люди дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.