Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону в рамках «Елки желаний»

Дегтярев исполнил мечту 16-летнего мальчика в рамках «Елки желаний».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону Дмитрия Онищенко в рамках новогодней акции «Елка желаний».

Ранее 16-летний мальчик пожелал посетить мастер-класс четырехкратного олимпийского чемпиона пловца Александра Попова. У мальчика, выступающего в спорте глухих, первый взрослый разряд по плаванию. Он побеждал на региональных соревнованиях в Ростовской области и становился третьим на всероссийских детско-юношеских соревнованиях в Пензе.

Попов встретился с мальчиком и его мамой на территории «Акватории ЗИЛ» в Москве, где проходил Кубок имени Владыкиной — соревнования по плаванию для лиц с ограниченными возможностями здоровья, подарил ему подарки, а также оставил автограф с пожеланием на фотографии с Олимпиады 1992 года в Барселоне.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.