Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону в рамках «Елки желаний»

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону Дмитрия Онищенко в рамках новогодней акции «Елка желаний».
Ранее 16-летний мальчик пожелал посетить мастер-класс четырехкратного олимпийского чемпиона пловца Александра Попова. У мальчика, выступающего в спорте глухих, первый взрослый разряд по плаванию. Он побеждал на региональных соревнованиях в Ростовской области и становился третьим на всероссийских детско-юношеских соревнованиях в Пензе.
Попов встретился с мальчиком и его мамой на территории «Акватории ЗИЛ» в Москве, где проходил Кубок имени Владыкиной — соревнования по плаванию для лиц с ограниченными возможностями здоровья, подарил ему подарки, а также оставил автограф с пожеланием на фотографии с Олимпиады 1992 года в Барселоне.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.