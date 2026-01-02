25 малышей родились в первый день 2026 года в Воронеже

В Воронеже в первые сутки нового, 2026 года, ознаменовались радостным событием — на свет появились 25 новорожденных. Такие данные 2 января предоставила пресс-служба областного министерства здравоохранения.
Согласно статистике ведомства, среди малышей 14 девочек и 11 мальчиков. А в одной семье родилась двойня. Вес самого крупного ребенка составил почти 4 килограмма (3980 г), а самый маленький весил чуть более 2 кг.
Кстати, в первый день 2026 года в роддомах родилось на 12 детей больше, чем годом ранее. Для сравнения: 1 января прошлого, 2025 года, воронежские роддома приняли 13 младенцев, причём большинство из них, а именно 11, были мальчиками.