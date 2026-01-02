25 малышей родились в первый день 2026 года в Воронеже

Кстати, в первый день 2026 года в роддомах родилось на 12 детей больше, чем годом ранее. Для сравнения: 1 января прошлого, 2025 года, воронежские роддома приняли 13 младенцев, причём большинство из них, а именно 11, были мальчиками.