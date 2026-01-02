Ричмонд
Вечером 1 января над Ростовской областью сбили 16 дронов

С 16:00 до 23:00 1 января над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в первый день нового 2026 года над Ростовской областью дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку. Всего в период с 16:00 до 23:00 было уничтожено 16 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

А по всей стране вечером 1 января был сбит 201 украинский БПЛА. Из них 51 уничтожили над Белгородской областью, 36 перехватили над Брянской, 24 — над Московским регионом, в том числе 21 дрон, летевший на Москву. 15 дронов сбили Калужской областью, 14 — над Тульской, 12 — над Курской, десять — над Рязанской областями. По шесть БПЛА сбили над Республикой Крым и Воронежской областью, пять — над Орловской, четыре — над Липецкой областями. И два — над акваторией Азовского моря.

