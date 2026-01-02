МРОТ, пенсии и детские пособия: какие выплаты увеличились в 2026 году в Башкирии

Для семей с детьми есть и менее приятная новость: в муниципальных детских садах республики поднялась родительская плата. С нового года она составляет 2238,46 рубля в месяц, что на 5,4% выше, чем в 2025 году. Наибольшая стоимость дня пребывания ребенка в саду — в Уфе, Нефтекамске (192 рубля), Уфимском и Белорецком районах (189 рублей). Дешевле всего услуги детсадов в Агидели (142 рубля в день).