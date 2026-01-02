Минэкономики раскрыло, что не смогут продавать ИП на маркетплейсах в Беларуси

Вместе с тем продажа ИП товаров собственного производства владельцу интернет-площадки не является торговлей (это считается поставкой товара), и она для индивидуальных предпринимателей разрешена. Если же ИП самостоятельно продает товар через маркетплейс покупателю-физическому лицу для использования, которое не связано с предпринимательской деятельностью, то подобное считается розничной торговлей и для ИП она разрешена.