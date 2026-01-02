Минэкономики раскрыло, что не смогут продавать ИП на маркетплейсах в Беларуси. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе Министерства экономики.
«С 1 января 2026 года ИП не могут осуществлять оптовую торговлю товарами (постановление Совмина № 457 от 28 июня 2024 года). При этом ИП могут реализовывать другим ИП или юрлицам товары собственного производства на основании соответствующих договоров», — сказано в сообщении.
В ведомстве озвучили особенности торговли ИП товарами на маркетплейсах с 1 января 2026 года. В том случае, если маркетплейс выкупает товар, а индивидуальный предприниматель не является производителем данной продукции, то подобное признается оптовой торговлей и будет для ИП запрещено.
Вместе с тем продажа ИП товаров собственного производства владельцу интернет-площадки не является торговлей (это считается поставкой товара), и она для индивидуальных предпринимателей разрешена. Если же ИП самостоятельно продает товар через маркетплейс покупателю-физическому лицу для использования, которое не связано с предпринимательской деятельностью, то подобное считается розничной торговлей и для ИП она разрешена.
