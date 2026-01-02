Ричмонд
В Башкирии действует особый график работы общественного транспорта

До 11 января 2026 года пассажирский транспорт в Башкирии работает по расписанию выходного дня, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.

Источник: Башинформ

Так, в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях движение автобусов, трамваев и троллейбусов запланировано с 06:00 до 22:00 часов.

«Интервалы движения будут увеличены в 1,5−2 раза по сравнению с будними днями. Планируйте свои праздничные поездки заранее», — добавили в мэрии Уфы.

Что касается движения автобусов по пригородным и междугородным маршрутам, то оно также будет организовано по графику выходного дня. При необходимости расписания могут быть скорректированы, предупредили в минтрансе Башкирии.