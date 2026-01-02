В Башкирии действует особый график работы общественного транспорта

Так, в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях движение автобусов, трамваев и троллейбусов запланировано с 06:00 до 22:00 часов.
«Интервалы движения будут увеличены в 1,5−2 раза по сравнению с будними днями. Планируйте свои праздничные поездки заранее», — добавили в мэрии Уфы.
Что касается движения автобусов по пригородным и междугородным маршрутам, то оно также будет организовано по графику выходного дня. При необходимости расписания могут быть скорректированы, предупредили в минтрансе Башкирии.