Катание на тюбингах может быть опасно

Он подчеркнул в комментарии ТАСС, что стихийные горы и неровные рельефы часто становятся причиной повреждений, так как не соответствуют необходимым условиям безопасности. Такие импровизированные трассы не контролируются, не имеют надежного угла наклона и зоны торможения, что увеличивает риск получения травмы.
Кроме того, Хамитов обратил внимание на низкое качество многих представленных на рынке тюбингов. Он считает, что необходима разработка четких стандартов и сертификация данного типа инвентаря, чтобы исключить продукцию с дефектами и потенциально опасным дизайном.
Целью законодательных инициатив, по его словам, является не ограничение свободы отдыха, а гарантия безопасности для граждан, особенно детей. Безопасность должна стать обязательной нормой, обеспечиваемой государством.
Ранее Росстандарт утвердил национальный стандарт для тюбинговых горок, устанавливающий строгие требования безопасности и методы их испытаний. Этот стандарт впервые регулирует безопасность тюбинговых склонов и инвентаря, определяя четкие классы оборудования и правила эксплуатации.